Nove oznake na gumama obavezne i za kamione

SRBIJA – Nove oznake na gumama će se od maja 2021. godine preciznije obeležavati, biće vidljivije i potrošačima će pružati više informacija, a to će omogućiti izbor energetski efikasnijih modela. Nove oznake postaće obavezne i za teška teretna vozila koja trenutno nisu obuhvaćena takvim propisima.

U obzir će se uzimati parametri o efikasnoj potrošnji goriva, prijanjanju mokroj podlozi i nivou buke, kako bi kupci mogli da izaberu sigurnije, ekonomičnije i tiše. U skladu sa objavom EU, od maja 2021. godine oznake na gumama obuhvataće informacije o uticaju guma na potrošnju goriva (otpor kotrljanja) na lestvici od A (manja potrošnja) do B, C, D do E (veća potrošnja). Trenutna lestvica je od A do G.

Slično tome, kada je u pitanju prianjanje na mokroj podlozi, gume će biti ocenjivane na lestvici od A (više prianjanja) do E (manje prianjanja) – trenutna lestvica ide od A do G. Prosečna vrednost spoljne buke koju guma proizvodi tokom vožnje takođe će biti promenjena. Oznake će takođe sadržavati simbole koji označavaju prianjanje na snežnim i ledenim putevima, a biće promenjen i dizajn oznaka. Kako je saopšteno iz Evropskog parlamenta, novi sistem može pomoći u smanjenju emisija CO2 u vrednosti od 10 miliona tona godišnje.