Novi kolektivni ugovori za lokalna komunalna preduzeća u Majdanpeku

MAJDANPEK – Do kraja meseca predstavnici sindikalnih organizacija javnih komunalnih preduzeća, čiji je osnivač Opština Majdanpek, potpisaće sa lokalnom samoupravom nove kolektivne ugovore o radu, s obzirom na to da je dosadašnji ugovor važio do 30. novembra.

„Jedna od novina u novom kolektivnom ugovoru je deo koji podrazumeva isplatu sto odsto naknade za bolovanje radnicima koji odsustvuju sa posla zbog infekcije virusom Kovid 19“, kaže Dejan Matejević, predsednik Veća saveza samostalnih sindikata za opštine Majdanpek, Kladovo i Negotin.

U javnim komunalnim preduzećima Opštine Majdanpek zaposleno je oko 300 radnika i sem Javnog preduzeća za stambene usluge, gde je korona ušla u kolektiv i inficirala veći broj zaposlenih, u drugim preduzećima nije bilo takvih problema, rekao je Matejević.