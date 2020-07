Novine u organizovanju javnog prevoza

BOR – Od naredne godine za organizovanje javnog gradskog i prigradskog prevoza lokalna samouprava u Boru više neće moći da raspisuje tender, kako je to bio slučaj do sada, već će on morati da bude organizovan preko nekog oblika javno privatnog partnerstva.

Kako bi se ovakav vid partnerstva na vreme obezbedio, članovi Gradskog veća u Boru usvojili su predlog odluke kojom bi, ukoliko je potvrde odbornici Skupštine grada, trebalo da bude formiran stručni tim od 11 članova koji će biti zadužen za pripremu akata i sprovođenje postupka poveravanja poslova obavljanja komunalne delatnosti gradskog prevoza na teritoriji grada Bora, po modelu javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije.