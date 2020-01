Novine u Zakonu o turizmu

BOR – Dopuna Pravilnika Zakona o turizmu stupa na snagu 1. februara tekuće godine. Do kraja januara turističke agencije imaju obavezu da se opredele da li će zadržati licencu ili ne. U zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju, a ima ih četiri, one na računu moraju imati određeni depozit, što će nadležni inspektori proveravati svakog meseca. Za male agencije visina tog depozita biće oko 2.500 evra, a za velike čak četiri puta više

“Taj depozit znači da se u toku tog meseca može novac koristiti, plaćati, vraćati na račun, ali da poslednjeg dana u mesecu, u dinarskoj protiv vrednosti, ovaj novac mora biti na računu. Pod uslovom da agencija ima dva žiro računa, moraće da se odluči za jedan gde će imati deponovan novac za ovu namenu” naglasila je Gorica Barbulović, iz turističke agencije “Rubik” Bor.

„U našem slučaju, to će biti depozit na kategoriju A35, od 5 do 10.000 putnika. Depozit određuje resorno Ministarstvo, i mi ćemo morati da imamo oko 7.500 evra na računu. A, takođe da bi ste ostvarili pravo i postali organizator putovanja u sistemu turističkih organizacija Srbije morate da položite i bankarsku garanciju odnosno polisu osiguranja neke osiguravajuće kuće. U ovom slučaju, takođe je i to kategorizovano prema broju putnika, potrebno vam je dodatnih 6.000 evra. Tako da ukupno 13.500 evra je iznos koji vam je potreban da bi ste ostvarili prvo na dobijanje licence. Sama licenca košta oko 3.000 dinara, što, priznaćete i nije neki trošak“ istakao je Marko Bujak, iz turističke agencije „Sim Tours“ Bor.

Određeni su i limiti pokrića za osiguranja, u slučaju zatvaranja agencije ili nemogućnosti realizacije aranžmana.Iznos osiguranja biće od 200.000 do 400.000 evra. Ova novina u Zakonu o turizmu nailazi na različite komentare u turističkim agencijama.

„Tih 300. 000 dinara je novac koji mora se mora obezbediti kao jedan u nizu troškova, među dobiti, troškova, razlike u ceni… To je novac koji se obezbeđuje na godišnjem nivou i koji se uplaćuje za polisu osiguranja bez da se išta od toga iskoristi“ rekla je Gorica Barbulović, iz turističke agencije “Rubik” Bor

„Mislim da je ovo zaisto nešto sasvim pristojno, nešto što će putnicima dati malo veću sigurnost. Ukoliko je prethodne godine ta polisa bila nekih 3.000 evra i odnosila se na nekih 300.000 evra osiguranja, sada u zavisnosti od broja putnika, se ta garancija povećava, tako da je to negde milion evra obeštećenja“ naglasio je Marko Bujak iz „Sim Tours-a“ .

Novine u ovom Pravilniku donele su i uslov da onaj na koga se vodi licenca organizatora turističkih putovanja, više ne može da bude neko mimo ove struke. Tako, jedna od obaveza je i znanje stranog jezika na visokom B2 nivou, visoka stručna sprema, poslovni prostor i najmanje tri godine zvaničnog rada u turizmu. Očekivanja su da će, zbog novih nameta, doći i do ukrupnjavanja agencija, odnosno formiranja većih agencija pripajanjem nekoliko malih da bi opstali na tržištu.