Obavezne zimske gume na vozilu od 1.novembra

SRBIJA – Agencija za bezbednost saobraćaja podseća sve vozače da prema Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, od 1. novembra do 1. aprila, vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Iz Auto-moto saveza Srbije apeluju na građane da bez obzira na temperaturu i sneg u toku zimskog perioda koriste zimske gume, radi bezbednosti u saobraćaju.

Za korišćenje letnjih umesto zimskih guma na putu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom, kazne iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike između 30.000 i 200.000 dinara. U slučaju da dođe do nezgode, izazvane upravo time što vozilo nije imalo zimske gume, a što se tretira kao tehnički neispravno vozilo, kazne su još i veće.