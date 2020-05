Od 1. juna aktivnosti u osnovnim i srednjim školama

BOR – Po završetku nastave na daljinu, đaci starijih razreda osnovne škole će od 1. do 16. juna, prema utvrđenom rasporedu, moći da pohađaju određene časove, poprave ocene ili se dodatno pripreme za polaganje male mature.

„Školska godina za osmake završava se zvanično 5.juna. Prvog juna osmaci će u školi moći da preuzmu test iz maternjeg jezika i kombinovani test, uradiće ih kod kuće i narednog dana doneti na proveru predmetnim nastavnicima. Drugog juna planirana je izrada probnog završnog ispita iz matematike koja će biti organizovana u školi, u manjim grupama i uz poštovanje svih mera prevencije. Za sve zainteresovane osmake, škole će organizovati i dodatnu pripremu za završni ispit. Mala matura biće održana prema planu i programu 17, 18. i 19, juna. Za učenike petog,šestog i sedmog razreda biće organizovani časovi od 8. do 16. juna ukoliko žele da poprave ocene„, kaže Radiša Petković koordinator rada borskih osnovnih škola.

I srednjoškolci će imati priliku da poprave ocene, potraže dodatna objašnjanja za bilo koji deo gradiva tokom nastave na daljinu, a utvrđuju se datumi i za polaganje velike mature.

„Za završne razrede radićemo do 30. maja kada im dajemo predloge zaključnih ocena uz obrazloženja, takav je plan, da se deca u nedelju izjasne da li su zadovoljni ili žele da poprave zaključne ocene. Onda ćemo u skladu sa bezbednosnom situacijom da napravimo raspored za 1, 2. i 3. jun kada će učenici završnih razreda moći da dođu u školu i usmeno poprave ocene. Nakon toga od 4. do 12. juna biće realizovani maturski završni ispiti. Nezavršni razredi će do 30. maja imati onlajn nastavu koja je vezana za RTS 2 I RTS Planetu, mi ćemo produžiti online nastavu još nedelju dana dok maturanti budu bili u školi, da se ne bi mešali iz bezbednosnih razloga, tako da će njima nastava da traje do prve nedelje juna, a nakon toga će druge i treće nedelje moći i učenici nezavršnih razreda da u školi poprave ocene ako žele. Za vanredne učenike, starije od 17 godina, moći će da se organizuju vanredni ispiti već početkom juna, pa ćemo i tu proceniti na osnovu broja prijavljenih đaka kakav će raspored biti„, objašnjava Milovan Božović koordinator rada borskih srednjih škola.

U svim borskim srednjim i osnovnim školama đaci će dobiti precizna uputstva o organizovanju nastave, pripreme i polaganja testova, a škole su dužne da prvenstveno ispoštuju epidemiološku proceduru – dezinfekcija prostora i radnih površina, zaštitne maske i rukavice, dolazak u malim grupama i držanje na propisanoj distanci.