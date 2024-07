Održan 21. Sabor narodnog stvaralaštva Timočke krajine u Luki

U borskom selu Luka održan je 21. Sabor narodnog stvaralaštava Timočke krajine, na dan seoske zavetine, Sveti Vrači Kozma i Damjan. Sedam kulturno – umetničkih društava prikazalo je deo izvornog folklora, vlaške pesme i običaje koje neguju i prenose s kolena na koleno. Organizatori manifestacije bili su Mesna zajednica i KUD „Luka“, sponzor Vlaški nacionalni savet, a pokrovitelj Grad Bor.

BOR, LUKA – Rezanjem slavskog kolača u prisustvu borskog sveštenstva, domaćina i brojnih gostiju, u selu Luka počelo je obeležavanje seoske slave Sveti Vrači Kozma i Damjan, zavetine koja traje punih 150 godina. Proslava je nastavljena manifestacijom „Sabor narodnog stvaralaštva Timočke krajine“.

„Dvadeset jedna godina tradicije tako da meštani Luke i okolnih sela vrlo dobro znaju za ovaj sabor pa ih ima sa svih strana, od Homolja do Manastirice i bugarske granice, tačnije do Halova, da bi u sredini bili mi, Tanda, Gornjane, Voluja i Dubočane, tako da je to Timočka krajina u malom. Kulturno – umetnička društva predstaviće čisto izvornu vlašku pemu, folklor i nošnju. Osim toga, organizovali smo i nadmetanje u tradicionalnim sportskim igrama kao što su nadvlačenje konopca i štapa, i hodanje u vreći, a tu su i prodajni štandovi sa proizvodima od meda, bilja, sa tradicionalnim jelima i ručnim radovima“, rekao je Boban Žikić, predsednik Saveta mesne zajednice „Luka“.

Nakon defilea i zajedničkog kola koje su odigrali svi učesnici, sabor je zvanično otvorio Boban Stojanović, pomoćnik gradonačelnika Bora.

„Sabor narodnog stvaralaštva Timočke krajine ima tradiciju za poštovanje. Bez obzira šta se dešavalo u našem okruženju, Luka je prepoznata po negovanju tradicije i stvaralaštva. Grad Bor će uvek dati podršku ovakvim manifestacijama, sa željom da one traju i da svi vi imate mogućnosti da pokažete sve što su vam preci ostavili u amanet“, poručio je Stojanović.

Sabor je bio i takmičarskog karaktera pa je stručni žiri izabrao najautentičniju nošnju, najizvornije pevanje i sviranje, a titulu sveukupnog pobednika poneo je KUD „Graničar“ iz Halova.