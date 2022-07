Održan sastanak nadležnih i meštana Zlota o projektima uređenja sela

ZLOT – U borskom selu Zlot organizovan je prvi sastanak rukovodstva Grada, direktora javnih preduzeća, članova Saveta mesne zajednice i meštana, o potrebama i problemima u ovoj sredini. Namera je da se predlozi, mišljenja i sugestije meštana, ugrade u planove infrastrukturnih i drugih projekata za narednu godinu kako bi se izdvojila i namenska sredstva iz gradskog budžeta. Zloćani su na sastanku iskazali potrebu za nastavkom asfaltiranja i uređenja puteva, postavljanjem rasvete, novim priključima na rejonske vodovode, kao i za izgradnjom kanalizacione mreže koja je u ovom selu veliki komunalni problem.

“Mi danas imamo jedan od najvećih budžeta u istoriji Grada Bora. On će u narednoj godini iznositi oko 5,5 milijardi dinara. To su velika finansijska sredstva i prava je prilika da ono što decenijama nije urađeno da sada bude završeno. Zbog toga je veoma važno da se sve to unapred predvidi kako bi se na vreme uradili projekti i angažovali kvalitetni izvođači radova, koji su, iskreno, danas veliki problem”, istakao je na sastanku gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Obilazak seoskih mesnih zajednica i razgovori sa meštanima, u okviru pripreme budžeta Grada Bora za narednu godinu biće nastavljeni narednih dana u skladu sa već utvrđenim rasporedom.