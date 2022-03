Pobeda fudbalera Bora, poraz košarkašica

BOR – Košarkašice Rudara 1903 poražene su u derbiju začelja tabele Druge lige Srbije u Srbobranu od istoimene ekipe 63:58. Srbobran je već u prvom poluvremenu stigao do značajne prednosti i ovaj deo utakmice završio sa 15 poena prednosti 37:22. U trećoj četvrtini videla se ravnopravna utakmica, a borska ekipa je u poslednjoj četvrtini uspela da se približi protivniku, ali ipak nisu uspele da stignu do preokreta. U ekipi Srbobrana najefikasnija je bila Jelena Curaković sa 19 poena, a kod Rudara 17 poena postigla je Tamara Golubović. Dva kola pre kraja takmičenja Rudar je na deobi od osmog do 11. mesta sa Ljubovijom, Radničkim i Gimnazijalcem sa po 26 bodova, a na poslednjem mestu je Stara Pazova sa 24 koja ima i utakmicu manje. U naredne dve utakmice, prvo u Boru protiv četvrtoplasiranog Spartaka, zatim u Nišu protiv direktnog konkurenta za opstanak ekipe Gimnazijalca, Rudar će pokušati da izbori bodove neophodne za opstanak u ovom rangu takmičenja.

Fudbaleri Bora 1919 pobedili su u 18. kolu Zone istok na svom terenu Zvezdu iz Pirota 2:0, dok je Slatina takođe na svom terenu poražena od Lužnice 2:1. Posle ovog kola Bor je na trećem mestu sa 33 boda, dok je Slatina četvrta sa bodom manje. Prva dva mesta i dalje zauzimaju Tanasko Rajić iz Pirota i Dunav Prahovo. S obzirom na to da ove dve ekipe imaju više od deset bodova prednosti u odnosu na Bor i Slatinu, između njih će se do kraja jesenjeg dela prvenstva voditi borba za osvajanje prvog mesta koje vodi u Srpsku ligu.

U 18. kolu Borske okružne lige Zlot je na svom terenu savladao Miloševo 4:1, Brestovac je kao domaćin poražen od Nemetala iz Donje Bele Reke 3:1, a Šarbanovac je u Jabukovcu bio bolji od Poleta 4:1. Zlot je prvi na tabeli sa 46 bodova, Brestovac je treći sa 31-nom, Nemetali četvrti sa bodom manje, a Šarbanovac je na deobi od 12. do 15. mesta sa 20 osvojenih bodova.