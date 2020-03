Počela on lajn nastava za osnovce i srednjoškolce

BOR – Za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji, danas je počela online nastava, odnosno učenje na daljinu. Učenici osnovnih škola nastavu mogu da prate u za to predviđenim terminima na trećem programu RTS-a i na platformi RTS Planeta, na kojoj će nastavu pratiti i srednjoškolci. Za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastava je pre podne, za sada iz srpskog i matematike, dok je za starije razrede pripremljeno šire gradivo. Nastava se emituje šest dana u nedelji, časovi traju po pola sata, učenici od prvog do sedmog razreda imaju dva časa, dok učenici osmog razreda imaju tri časa dnevno. Termini održavanja nastave biće svakodnevno objavljivani na sajtu rasporednastave.gov.rs. Termini održavanja nastave biće svakodnevno objavljivani.

Prema rečima Radiše Petkovića, koordinatora rada borskih osnovnih škola, uvođenjem vanrednog stanja deca nisu otišla na raspust, već je samo promenjen sistem nastave. Učitelji, nastavnici i razredne starešine imaju obavezu da kontrolišu kako deca napreduju, budu u kontaktu sa njima, učenici će raditi testove, a jedna od obaveza biće i da održavaju kontakt sa roditeljima, stalno prate zdravstveno stanje svih učenika i o tome podnose izveštaje.