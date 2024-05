Počelo asfaltiranje u gradskim mesnim zajednicama

Uporedo sa uređenjem seoskih, počelo je i asfaltiranje u gradskim mesnim zajednicama. Iz budžeta Grada Bora za te namene u 2024. godini opredeljeno je 250 miliona dinara.

BOR – Uređenjem parkinga u Ulici „Cara Lazara“ u Novom gradskom centru, počelo je ovogodišnje asfaltiranje u gradskim mesnim zajednicama. Uporedo se priprema i kompletan parking prostor ispred Doma zdravlja, kao i trotoari i plato koji decenijama nisu uređivani.

„Krenuli smo uređenje grada, kao i sela, radovima u Novom gradskom centru. To je prva gradska mesna zajednica u kojoj se radi. Radimo Ulicu „Cara Lazara“, trotoare, potez ka groblju, a danas se radi i plato ispred Doma zdravlja, asfaltiranje, priprema parkinga, radiće se behaton ploče i novo uređenje ispred Doma zdravlja. Sledeća gradska mesna zajednica je Brezonik, a za uređenje grada ove godine je odvojeno 250 miliona dinara. Zadatak i obeveza nam je da ulepšamo naš Bor, a plan je da se dođe do svakog ulaza, do svake zgrade, da ono što prethodnih godina ili decenija nije uređivano, uredimo“, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Veliki deo posla u Mesnoj zajednici „NGC“ je završen, a plan za narednu godinu u ovom naselju je asfaltiranje dela Ulice „28. mart“ i prilaza između zgrada u „Bobijevoj“ i „Radničkoj ulici“, kao i plato u samom centru naselja, najavio je Milikić.