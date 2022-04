Počeo upis penzionera za besplatnu rehabilitaciju

Udruženje penzionera sindikata Nezavisnost Bor do 20.aprila, svakog radnog dana od devet do 12 sati, u restoranu Medalja u Sportskom centru Bobana Momčilović Veličković , prikuplja zahteve za upućivanje penzionera za rehabilitaciju u 2022.godini. Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 30.978 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Uslov je I da nisu koristili besplatnu rehabilitaciju u prethodne dve godine, a od dokumentacije moraju da prilože ček I izveštaj lekarske komisije. Udruženje penzionera sindikata Nezavisnost Bor ima 200 članova.

