Požar u romskom naselju u Boru

BOR – U požaru koji je u večernjim satima izbio u ulici Dositeja Obradovića br 20 u Boru, izgoreo je veći deo krova prizemnog objekta i deo stambenog prostora. Požar je izbio, iz za sada nepoznatih razloga, oko 23 časa. Tu živi nekoliko romskih porodica sa decom.

„Oko 11 sati probudio nas je dim i pucketanje materijala. Probudili smo sve ukućane i komšije, koji su momentalno napustili objekat. Plamen je bio na sve strane. Jedva smo izvukli decu, imamo tu i trudnice. Ovde sam rođen i tu živim već 34 godine. Nakon dvadeset minuta su stigli vatrogasci i to je sve trajalo do pola dva iza ponoći. Međutim, to je i dalje nastavilo da tinja. Gde god uđete tu sve pada. Samo čekamo kada će da se sruši. Bili su ljudi iz grada i iz Centra za socijalni rad. Očekujemo njihovu pomoć što pre“ istakao je Dragan Salijević, stanar.

Prema rečima nadležnih u Gradskoj upravi u Boru, koji su odmah po pozivu stanara izašli na lice mesta, saznajemo da se intezivno traži nužni smeštaj za porodice koje su najugroženije nakon izbijanja požara u ovom delu grada.