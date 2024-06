Predstavljen Nacrt plana detaljne regulacije za Trujkanov potok

Javna rasprava o Nacrtu plana naselja Trujkanov potok počela je sredinom juna. Građani Bora i okoline imali su priliku da pogledaju ovaj nacrt i daju primedbe, a 24. juna održana je i javna prezentacija. Predloge izmena građani mogu da dostave do 3. jula.

BOR – U okviru javne rasprave o Nacrtu plana detaljne regulacije za formiranje novih stambenih naselja na potezu Trujkanov potok, u Gradskoj upravi u Boru održana je prezentacija plana kojoj je prisustvovalo pedesetak meštana okolnih sela.

Kako je rečeno ovom prilikom, predviđene su tri zone u atarima sela Brestovac, Šarbanovac i Zlot 4, namenjene preseljenju porodica koje su ugrožene širenjem rudarskih aktivnosti, na kojima će biti smešteno 800 poljoprivrednih i 100 nepoljoprivrednih domaćinstava. Za otkup zemljišta i izgradnju potrebne infrastrukture biće zadužena kompanija Ziđin i lokalna samouprava, a na ovom prostoru biće zabranjena rudarska istraživanja i eksploatacija. Predviđena je i izgradnja društvenih centara, etno parkova, verskih objekata i preseljenje groblja.

„Dobro je da su ljudi iz instituta koji je zadužen za projektovanje obrazložili projekat i obrazložili i njegove mane i prednosti. U to je, naravno, bilo uključeno i naše Odeljenje za urbanizam i dalji su ljudima odgovore na sva postavljena pitanja. Prezentacija nije protekla u prijatnoj atmosferi jer je nekoliko osoba optužilo grad da želimo da se te teritorije iselimo ljude, kako bi preselili one koji su ugroženi rudarskim aktivnostima, pre svega Krivelj, a u budućnosti i neka druga naselja. Niko nikoga neće seliti prisilno, javna rasprava traje do 3. jula i svako ko ima primedbu na plan i na granice plana, on može to u pisanoj formi da dostavi našim službama i da se izuzme iz mogućeg otkupa imovine. Moram da podvučem da je u poslednje dve godine urađeno mnogo više negu u prethodnih deset godina i da će ovaj plan, koji smo nadam se priveli kraju, doprineti da se pre svega reši problem sela Krivelj, jer su mnogi meštani izrazili želju da se presele na novo područje. To nas isto očekuje za Oštrelj i za sva rubna mesta i naselja gde se rudarstvo širi“, rekao je Milivoje Janošević, zamenik gradonačelnika Bora.

Ukupno je na ove tri lokacije predviđeno približno 20 kvadratnih kilometara za nove porodične stambene objekte. Građani imaju priliku da do 3. jula, do kada traje javna rasprava, dostave pisane predloge izmena Nacrta, a komisija će ih razmatrati 10. jula. Nakon toga, o nacrtu će odlučivati odbornici Skupštine grada Bora.