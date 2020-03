Predstoji potpisivanje ugovora o reprogramu duga za komunalne usluge

BOR- Zaključivanje ugovora o reprogramu duga za komunalne usluge, uz uslovni otpis kamate, trebalo bi u Boru da počne za nekoliko dana, nakon što je ova odluka usvojena na sednici Skupštine Grada. Pošto je reč o velikom broju dužnika, njih oko četiri hiljade, ovaj posao će potrajati više meseci.

Borani za stambene usluge, zajedno sa kamatom, duguju više od milijardu dinara. Osnovni dug je 670 miliona, od toga za dug od 434 miliona pokrenute su tužbe. Na osnovu ugovora o reprogramu dužnicima je omogućena otplata na period od 60 pa do čak 120 rata uz uslov da mesečna obaveza ne bude manja od hiljadu dinara. Obaveze do 100 hiljada korisnici stambenih usluga mogu da izmire u 60 rata, do 250 hiljada 96, od 250 pa do 500 hiljada u 108, a za dugovanja veća od pola miliona dinara u 120 jednakih mesečnih rata.

Građanima je omogućeno da obaveze plaćaju na razne načine- putem trajnog naloga, drugih obustava , sklapanja ugovora sa PIO-m ili na šalteru. Najveći broj dužnika blizu 11 hiljada je u kategoriji do stotinu hiljada dinara, a više od pola miliona dinara duguje 253 Borana.