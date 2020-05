Preterano opuštanje može da bude opasno 

SRBIJA – „Preterano opuštanje usled popuštanja mera ne bi bilo dobro, budući da je koronavirus i dalje prisutan te se ne može izbeći i mogućnost ponovnih žarišta, ali se ipak moramo vratiti u normalne tokove života“, izjavio je epidemiolog dr Predrag Kon.

On je dodao da kako virus bude manje cirkulisao tako će i rizik zaraze biti sve manji. Važno je, kaže, da se obezbedi sprovođenje svih mera, naročito u gradskom prevozu i vrtićima. Podseća da striktnih zabrana sada nema i da se prešlo na ličnu odgovornost. On je rekao da testiranje velikog broja ljudi nije bez razloga, jer to pokazuje aktivnost virusa. Kon se nada da je mala verovatnoća da ćemo u junu imati virus u cirkulaciji, ali da pojedinačna zaražavanja nisu nemoguća do sredine leta.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije dr Darija Kisić Tepavčević kazala je da je važna lična odgovornost kada su u pitanju mere zaštite i da se kada se boravi u zatvorenim prostorijama nose maske i rukavice. Na otvorenim prostorima, kaže, to nije neophodno.