Produženo prijavljivanje za jednokratnu pomoć do 27. novembra.

Za nedelju dana je produžen prvobitni rok za prijavu Borana za pomoć grada od 15.000 dinara. Iz Centra za socijalni rad u Boru, ipak apeluju na građane da ne čekaju poslednji dan za prijavu kako bi se izbegla gužva i eventualni proceduralni problemi, a to je 27. novembar.

BOR – Prijavljivanje građana za jednokratnu pomoć Grada Bora u cilju prevazilaženja posledica ekonomske krize produženo je do 27. novembra. Do tada je moguće podneti prijavu svakog radnog dana u Centru za socijalni rad od sedam do 19 časova, a putem mejla do ponoći poslednjeg dana prijavljivanja. Do sada je podneto oko 13.000 zahteva, od čega su dve hiljade 300 pristigle putem mejla.

„Procedura za prijavljivanje je uprošćena, nije potrebno mnogo dokumenata. Osim ličnih karata za punoletne članove porodice, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu nepokretnosti koji se već poseduje, kao i karticu tekućeg računa za uplatu sredstava, a ukoliko je nemaju novac će biti uplaćen u Poštanskoj štedionici gde će moći da se podigne samo uz ličnu kartu“ kaže Jelena Ristić, direktor Centra za socijalni rad u Boru.

Za isplatu ove vrste pomoći iz gradske kase izdvojeno je 240 miliona dinara. Sredstva će, kako se očekuje biti isplaćena na tekuće račune građana početkom decembra.