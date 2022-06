SSP predala amandmane na predlog rebalansa budžeta u Boru

BOR – Povodom predstojeće sednice Skupštine Grada, na kojoj će jedan od predloga biti prvi rebalans gradskog budžeta u ovoj godini, konferenciju za novinare održali su članovi gradskog odbora Stranke slobode i pravde. Prema njihovim rečima predlozi izmena koje su uputili tokom javne rasprave nisu ni razmatrani niti prihvaćeni.

„Javna rasprava koja je organizovana pokazala je da se predlozi građana ili stranaka koje su u opoziciji ne uvažavaju. Nismo dobili obrazloženje zašto naši predlozi nisu ušli u rebalans iako su oni bili u potpunom interesu građana Bora. Predložili smo da grad izdvoji tri miliona za godišnje angažovanje jednog lekara i medicinske sestre koji bi radili u službi Hitne pomoći i to nije prihvaćeno. U budžet nisu ušli ni predlozi da sva deca u srednjim školama dobiju besplatne udžbenike, niti da sva deca od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola dobijaju besplatnu užinu. Danas smo predali i amandmane i videćemo kako će proći sednica, a u zavisnosti od toga da li ćemo da dobijemo razumna objašnjena, preduzećemo dalje korake“, rekla je predsednik GO SSP Irena Živković.

Predstavnici Stranke slobode i pravde pozvali su i ostale opozicione partije da se uključe i daju predloge za izmene rebalansa gradskog budžeta. Treća sednica Skupštine grada Bora zakazana je za 1. jul u 9 sati.