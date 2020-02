Šta čitati tokom raspusta?!

BOR – Tokom školske godine, učenici su uglavnom fokusirani na čitanje školske literature i obavezne lektire, ali je vreme koje imaju na pretek tokom raspusta, prava prilika da pročitaju sve što ih lično interesuje i zabavlja.

„Narodna biblioteka u Boru, uz širok izbor knjiga na Dečjem odeljenju, ima i puno novih naslova, a neke od preporuka su roman „O krilima i čudima“ autora Aleksandre Filipović dobitnice nagrade Radio Beograda 1, za najbolje pisano delo za mlade 2018. godine, ili knjiga „Neću da mislim na Prag“, Sonje Ćirić koja je ove godine dobila nagradu „Politikinog zabavnika“. Među novim naslovima za mlađi uzrast dece preporuka su igroaktivna knjiga „Hiljadu prozorčića u kući“ ili taktilna knjiga „Bebib dodir“, koje pružaju mogućnost roditeljima da deci objasne osnovne pojmove o životu na zabavan način„, kaže Marija Radosavljević bibliotekar.

Dečje odeljenje uređeno je veoma kreativno, pruža mir i prijatan ambijent u kome deca uz omiljene knjige mogu kvalitetno da provedu deo vremena tokom zimskog raspusta, pa možda kroz neki roman o zimskim avanturama nadoknade nedostatak snega, sankanja, grudvanja i ostalih zimskih čarolija koje su im ovog zimskog raspusta uskraćene.

Radno vreme biblioteke je i tokom raspusta nepromenjeno, radnim danima od 7 i 30 do 19 i30, subotom do 14 i 30h. Članarina je za predškolce i prvake besplatna, a za učenike od drugog do osmog razreda 300 na godišnjem nivou.