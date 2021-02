Start up centar za mlade preduzetnike u Boru

BOR – U Boru bi uskoro trebalo do bude osnovan „Start up centar“ za mlade preduzetnike, kao prva faza projekta koji bi trebalo da pomogne razvoju preduzetništva. Kako je rekao gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić u emisiji Aktuelno Televizije Bor, planirano je da on bude lociran u Studentskom centru u Boru. Glavni cilj bi bio da mladi ljudi koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla mogu na jenom mestu da dobiju sve potrebne informacije o načinu na koji to mogu da urade, programima podrške koje nudi Grad Bor i Republika Srbija, a to bi takođe bilo mesto za razmenu ideja.

Nakon toga, u drugoj fazi, planira se da iza postojećeg Biznis inkubator centra bude izgrađen tehnološki centa sa dve hale od po tri hiljade kvadrata poslovnog prostora u kome bi preduzetnici mogli da započnu svoj posao. U trećoj i poslednjoj fazi planirano je organizovanje Razvojnog centra, koji bi trebalo da obuhvati stručne institucije i čiji bi cilj bio projektovanje i dizajniranje tehnologija potrebnih za razvoj privrede.