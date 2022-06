Tokom vikenda završnica fudbalske Zone istok i „Strong Man 2022“

BOR – Predstojećeg vikenda igraju se utakmice poslednjeg kola Zone istok. Fudbaleri Bora gostuju prvoplasiranoj ekipi Dunav u Prahovu, a Slatina putuje u Knjaževac na gostovanje ekipi Knjaz. U ovom ligaškom takmičenju pitanje plasmana u viši rang i ispadanja u niži rešeno je pre dva kola. Dunav iz Prahova je sa 75 bodova obezbedio prvo mesto i plasman, odnosno povratak u Srpsku ligu, s obzirom na to da drugoplasirani Tanasko Rajić iz Pirota ima pet bodova manje. Balkanski je siguran na trećem mestu sa 61 bodom, a Bor i Slatina plasiraće se između četvrtog i sedmog mesta. Bor sa 51 bodom trenutno deli četvrto i peto mesto sa Đerdapom iz Kladova, ali je malo verovatno da protiv Dunava u Prahovu može da dođe do bodova. Slatina ima tri boda manje i deli šesto i sedmo mesti sa ekipom Rajko Mitić, ali ima veće šanse da u susretu sa Knjazom koji je na devetom mestu stigne do bodova. Naredne sezone u nižem rangu takmičenja igraće Sloga iz Kobišnice, koja ima 21 bod i Zvezda iz Pirota koja je ove sezone osvojila svega sedam bodova.

U 28. kolu Borske okružne lige Zlot dočekuje Urovicu, Šarbanovac Rudnu Glavu, Brestovac gostuje ekipi Radnički, a Nemetali iz Donje Bele Reke putuju u Donji Milanovac gde igraju sa Porečom. Tri kola pre kraja takmičenja Branik je prvi sa 69 bodova, Zlot je drugi sa 61, sledi Brestovac sa 47 i Nemetali sa 46, a Šarbanovac sa 39 bodova deli sedmo i osmo mesto sa Ključem.

U Boru će u nedelju od 18 sati na platou ispred Doma kulture, biti održano takmičenje najsnažnijih muškaraca Srbije. Najavljeno je učešće 15 takmičara, od kojih je jedan iz Bora. Publika će imati priliku da pogleda šest disciplina, vučenje kamiona, piramidu, dizanje balvana, nošenje betonskih kofera, okretanje gume i nošenje tereta na leđima.

Rukometašice Bora učestvovaće tokom vikenda i Šapcu na državnom prvenstvu za rukometašice do 17 godina starosti. Borska ekipa se plasirala u završnicu među 12 najboljih ekipa Srbije zahvaljuju odličnim rezultatima koje su postigli u kvalifikacionim mečevima.

U Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković“ u nedelju od 9 sati biće odigran završni turnir Mini rukometne lige borskog, zaječarskog i pomoravskog okruga. U konkurenciji dečaka nastupiće deset, a u konkurenciji devojčica 13 ekipa.