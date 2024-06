Vežba spasavanja povređenih u kompaniji „Srbija Ziđin Koper“

Služba bezbednosti na radu kompanije Srbija Ziđin Koper konstantno radi na obuci zaposlenih za reagovanje u bilo kojoj vanrednoj situaciji. S obzirom na to da se u metalurškim pogonima radi sa potencijalno opasnim hemijskim supstancama i sa istopljenim metalom koji je na visokoj temperaturi, mogućnost izvijanja požara postoji. Zbog toga se najmanje jednom godišnje organizuju pokazne vežbe sa borskom Vatrogasno spasilačkom službom.

BOR – U kompaniji Srbija Ziđin Koper organizovana je pokazno praktična vežba spašavanje povređenih u požaru, kojoj je učestvovalo desetak pripadnika vatrogasno spasilačke jedinice iz Bora i zaposleni ove kompanije zaduženi za bezbednost na radu i protivpožarnu zaštitu.

Održana je akcija izvlačenja povređenih u upravnoj zgradi Teretnog transporta koji se nalazi u sastavu ove kompanije, a borski vatrogasci pokazali su način postupanja u ovakvim situacijama.

„U kompaniji Ziđin jun obeležavamo kao mesec bezbednosti na radu i zaštite životne sredine. Između ostalog, organizovali smo ukupno šest pokazno – praktičnih vežbi, pet u fabrikama koje TIR organizuje samostalno i današnju koju organizujemo sa Vatrogasno spasilačkom jedinicom. Cilj je da se naši zaposleni obuče o postupanju u bilo kakvoj vanrednoj situaciji, bez obzira da li se radi o požaru, curenju neke hemikalije ili rastopa iz peći. Bitno je da znaju prvo kako da sačuvaju sebe, zatim i kako da pomognu drugima. Ove vežbe radimo godinama unazad i one su dale pozitivne rezultate. Takođe, u junu smo uradili više od dve hiljade obuka zaposlenih koje se odnose na rad na visokoj temperaturi, ponašanju u saobraćaju i sličnim situacijama“, rekao je rukovodilac Službe bezbednosti na radu ogranka TIR „Srbija Ziđin Koper“ Branislav Živanović.

„Od 2018. godine održavamo najmanje jednu vežbu na godišnjem nivou sa Vatrogasno spasilačkom jedinicom. To su do sada bile uglavnom vežbe u okviru pogona, u Topionici, Fabrici sumporne kiseline ili gasnoj stanici. Ove godine smo se odlučili da uradimo postupak spasavanja zaposlenih iz upravne zgrade, jer imamo mnogo zaposlenih koji nisu samo u pogonima, već rade značajne poslove u upravi, a potencijalno mogu biti ugroženi. Kompanija od nas traži stalne obuke i mi to pratimo, zbog čega su praktična znanja naših zaposlenih na veoma visokom nivou“, kaže Vojka Đurišić, zamenik rukovodioca Odeljenja ZOP ogranka TIR Srbija Ziđin Koper

Cilj akcije je bila dodatna obuka radnika kompanije Srbija Ziđin Koper za postupanje u vanrednim situacijama koje mogu da se pojave. Vežbu je organizovalo Odeljenje za zaštitu od požara ogranka TIR kompanije Srbija Ziđin Koper.