Više od 1.500 Borana primilo vakcinu protiv sezonskog gripa

BOR – Vakcinu protiv sezonskog gripa u Boru je do sada primilo više od 1.500 osoba, kažu u epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Boru. U odnosu na prethodne godine, vakcina koja dolazi iz Holandije, sadrži četiri antigena dva virusa tipa A i dva virusa tipa B, a rađena je na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni na teritoriji severne hemisfere. U Bor je početkom oktobra stiglo 2.670 doza vakcina. S obzirom na interesovanje građana koje je ove godine veliko, očekuje se da stigne i nova količina vakcine.

Preporuka je da se pre svega vakcinišu hronični bolesnici, osobe starije od 65 godina i javni službenici koji su u kontaktu sa velikim brojem građana, a dostupna je i svim drugim građanima koji žele da se na ovaj način zaštite, kao i deci starijoj od tri godine.

Da bi se stekao imunitet posle primljene vakcine potrebno je dve do tri nedelje, a trajanje imuniteta varira od šest do 12 meseci. Vakcina nije potpuna zaštita od gripa, ali čak i ukoliko dođe do obolevanja, simptomi su znatno blaži, kao i moguće teže komplikacije u slučaju obolevanja kod osoba koje su u riziku.

Vakcinu protiv sezonskog gripa danas su primili pojedini gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, članovi Gradske uprave i nekoliko članova Gradskog veća.