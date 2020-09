Više od pet hiljada Borana na građanskom protestu protiv aero zagađenja

BOR – Prema nezvaničnim procenama više od pet hiljada Borana okupilo se danas na mirnim, nestranačkim protestima protiv aero zagađenja koje je proteklih godinu dana gotovo svakodnevno povećano u Boru, a posebno je bilo izraženo tokom jula, avgusta i septembra.

Zahtev koji se čuo na protestu je samo jedan, da Bor i Borani imaju čist vazduh i da se omogući zdravo odrastanje dece, što u uslovima povećanog zagađenja nije moguće.

„Danas verovali ili ne dišemo punim plućima jer je stala topionica. Ostaje da se nadamo da će u budućnosti ekologija biti imperativ za svakog investitora koji ovde privređuje. Ovo danas nije protest, ovo je vapaj za spas. Ovo je vapaj jer ne smemo ni da pomislimo da u mesecima i godinama koje dolaze živimo sa gas maskama. Ne želimo da nam deca u obdanište, ljudi koji idi na posao, mi svi zajedno, idemo sa gas maskama. Zašto da Borani budu i tu hendikepirani, da pored epidemiološke nose i gas maske? Kako da to izdržimo? Kako da dišemo i kako da preživimo? To su pitanja i to su poruke ovog skupa. Danas ovo nije protest, nije u pitanju politika, u pitanju je naš život. Poručujemo da će protesti trajati sve dok se budemo gušili. Nemamo pravo da ne protestujemo i to svi i stari i mladi.“ – rečeno je na skupu.

Protestna šetnja počela je kod kapije grada, na ulazu u Bor, kretala se ulicom Kralja Petra Prvog, Moše Pijade, do topioničke kapije, gde je protest završen.

Kako se čulo na protestu, ovo nije završetak, već samo početak, jer ukoliko se zagađenje iz pogona kompanije Ziđin bude nastavilo, preduzeće se i ozbiljnije mere.