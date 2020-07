Zaječar ima dovoljne kapacitete za lečenje kovid pacijenata

ZAJEČAR – Republički krizni štab u ovom naletu epidemije nije razmatrao otvaranje kovid bolnice u zaječarskom i borskom okrugu. U prethodnom periodu to je bila Sokobanja, a razmatrana je i Gamzigradska banja. Doktor Miroslav Stojanović, direktor Zdravstvenog centra Zaječar rekao je da zaječarska bolnica za sada ima kapacitete da primi sve one kojima je zbog infekcije kovidom potrebno lečenje, a da su u stanju da prime i tri puta više od broja onih koji se trenutno leče.

„Svakog dana imamo po nekoliko prijema, dva do tri prijema i tri do četiri otpusta. Oko sedamdeset pacijenata je na kućnom lečenju, uz redovne komunikacije sa ordinirajućim lekarima. Za sada imamo kapacitete jer smo ispraznili odeljenje Pulmologije za pacijente sa kovidom, tako da to za sada nije problem. Imamo 34 pacijenta, a imamo kapacitete za još do sto pacijenata, bez ikakvog naprezanja. U ranijem period razmatrali smo prijem i do 180 pacijenata, da smo bili proglašeni za kovid bolnicu. Pošto nismo, mi se borimo i ovako, jer smo jedina zdravstvena ustanova na teritoriji oba okruga koja ima Infektivno odeljenje”, kaže doktor Stojanović.

Zaječarski Zdravstveni centar ima dovoljno kadrova, uprkos tome što je nekoliko zdravstvenih radnika u izolaciji iz razloga jer su im članovi porodice pozitivni na kovid 19, dok je trenutno samo jedan lekar pozitivan na Kovid i on se nalazi na kućnom lečenju.

„Mi imamo dovoljno kadra i više kadrova trenutno je na ispomoći. Od ponedeljka je pet naših sestara na ispomoći u Zdravstvenom centru Banjica, dva anesteziologa i jedan infektolog u Kliničkom centru Niš, tako da smo mi trenutno u poziciji da mi dajemo kadar na ispomoć. Mi smo u poslednjih mesec dana primili 30 novih medicinskih sestara, od toga 22 u stalni radni odnos i osam na određeno vreme”.

Doktor Stojanović je naglasio i da opreme ima dovoljno i da ona stiže dva puta nedeljno iz Kliničkog centra Niš. Istakao je i da Zaječar raspolaže sa 11 respiratora, od kojih, srećom, od početka epidemije nije upotrebljen ni jedan za lečenje kovid pacijenata.