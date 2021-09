Završeni 55. „Mokranjčevi dani“

NEGOTIN – Kamernom simfonijom Dmitrija Šostakoviča i Karmen svitom Radiona Ščedrina, u izvođenju Gudačkog ansambla Simfonijskog orkestra Radio televizije Srbije, pod rukovodstvom maestra Bojana Suđića, završen je program 55. Festivala „Mokranjčevi dani“.

“Već nekoliko godina, maestro Bojan Suđić, sa horom Radio televizije Srbije i sa Simfonijskim orkestrom zatvara festival, ove godine nema hora iz veoma objektivnih razloga, ali dela koja su na program svakako će doprineti atmosferi koju uvek ovaj ansambl donosi sa sobom iz Beograda. Publika jako lepo reaguje na sve što se ovde dešavalo, bile su nam pune i galerije u kojima su i dalje izloženi radovi koji su predstavljeni u okviru festivala”, kaže Jovanka Stefanović Stanojević direktor Doma kulture “Srevan Mokranjac” u Negotinu.

Tokom sedam dana festivala, na više lokacija, smenjivali su se različiti kulturno umetnički sadržaji, kamerni orkestri, horsko pevanje i natpevavanje, koncerti duhovne muzike, naučne tribine, izložbe slika i fotografija, a ta raznolikost programa, prema oceni selektora, obeležila je ovogodišnji festival.

“Rekla bih da je, pre svega, raznovrsnost programa obeležila ovogodišnji festival. Stefan Milenković je poseban ukras Mokranjčevih dana, priredio je jedno izuzetno veče, ali je za mene izuzetno i to što su mladi umetnici nastupili u različitim žanrovima. Mislim da smo imali niz vrhunskih umetničkih doživljaja i rekla bih da i publika deli to mišljenje. Radili smo uglavnom u kamernim okvirima, ali to ne može da umanji umetnički značaj te muzike”, ističe prof. dr Sonja Marinković, selektor festival.

Iako je održan pod senkom pandemije, što je organizaciono bilo veoma zahtevno, festival je ispunio očekivanja publike i organizatora.

“Postojala je strepnja nad svakim programom i bilo je izvesnih problema. Hor koji je prijavio trideset šestoro učesnika, došao je sa osamnaest, septet je pevao kao sekstet, ali prevazilazili smo ta ograničenja i drago mi je da smo se izborili”, napominje selektor festival.

Ovogodišnjim svečanostima, pod otežanim okolnostima, organizatori, umetnici, publika i prijatelji festivala, 55. put su uspešno ispunili zadatak, dostojno se zahvalili Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, rodonačelniku srpske umetničke muzike.