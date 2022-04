Ziđin nastavlja da rekultiviše degradirano zemljište u Boru i Majdanpeku

Hidrosetva je metoda kojom će biti ozelenjena 22 hektara degradirane zemlje u Majdanpeku, najpre na brdu „Koma“ iznad grada, gde je planirana i izgradnja prvog zelenog parka. Na isti način biće „izlečeni“ i hektari degradiranog zemljišta u okolni Bora, jer će hidrosetva biti izvedena u rudničkim zonama „Velikog Krivelja“, „Novog Cerova“ i „Zagrađa“.

BOR, MAJDANPEK – Serbia Zijin Copper je ne tako davno obećala Majdanpečanima da brdo „Koma“ iznad njihovog grada neće porušiti u potrazi za bakrom i zlatom, već da baš tamo planira izgradnju zelenog parka, nalik botaničkim baštama koje krase rudnike u vlasništvu kineske korporacije širom sveta. Ovo obećanje kompanija je počela da realizuje najpre hidrosetvom kosih površina na majdanpečkom kopu „Severni revir“ i pojasa oko transportnog sistema i nove flotacije. Ovom metodom biće ozelenjena 22 hektara degradirane zemlje u Majdanpeku, a projekat će se potom nastaviti ozelenjavanjem ravnih površina za koje se uveliko priprema teren, kao i unošenjem sveća, rastinja i drveća.

Hektari degradiranog zemljišta u okolini Bora biće na isti način „izlečeni“. Hidrosetva će biti izvedena u zoni transportnog sistema i primarnog drobljenja rudnika „Veliki Krivelj“, potom u pojasu oko rudnika „Novo Cerovo“ i duž pristupnog puta ka rudniku kreča u „Zagrađu“.

Hidrosetva predstavlja jednostavan i brz način ozelenjavanja velikih i vrlo nepristupačnih površina. Travnate površine koje se dobiju posle hidrosetve su jednostavne za održavanje, zahtevaju manje vode i otpornije su na sušu. Postupak podrazumeva prskanje zemljišta smešom semena, vode, đubriva i zaštitnog malča, nakon čega vrlo brzo, za pet do sedam dana, nastaje zeleni pokrivač.

Biološka rekultivacija dosad je realizovana na površini 727.000 kvadratnih metara, a u akciji obnavljanja vegetacije posađeno je 170.000 sadnica.

Idući putem zelenog i održivog razvoja, i to podruku sa ekologijom, Serbia Zijin Copper je u zaštitu životne sredine do februara ove godine uložila 170 miliona dolara, a do kraja 2022. investiraće još 50 miliona dolara, saopštila je ova kompanija.