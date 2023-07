Borski lekari obeležili slavu Sveti Vrači

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Sveti Vrači, koji se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. U Boru je lekarska slava obeležena u crkvi koja se nalazi u sastavu Opšte bolnice.

BOR – Lekari Opšte bolnice u Boru, svečano su obeležili praznik Svetih Vrača, Kozme i Damjana, zaštitnika lekarske profesije. Krsna slava tradicionalno je, u prisustvu sveštenstva borskog hrama Svetog velikomučenika Georgija i predstavnika Gradske uprave Bor obeležena rezanjem slavskog kolača, a domaćin ovogodišnje slave bio je doktor Nenad Đorđević.

Protojerej Milenko Bajić, paroh borski čestitao je slavu i istakao da, baviti se ovom humanom lekarskom profesijom, nije ni malo lako.

„Čovek u životu mnogo puta dolazi u situaciju da žrtvuje i sebe i svoju porodicu radi nekih viših ciljeva. U ovom slučaju, taj viši cilj je upravo briga, nega, staranje i trud oko izlečanja svih onih koji pate i boluju. Kao što su se Sveti čudotvorci besrebrenici Kozma i Damjan trudili i u slavu Božiju i uz pomoć njegovu isceljivali, isto tako i vi se trudite, koliko je to u vašim ljudskim moćima, da časno, savesno i odgovorno radite svoj sveti i poziv, a i posao“.

Svojim kolegama, slavu je čestitala dr Ana Golubović Spasojević, v.d. direktora borske bolnice.

„Čestitam slavu svim kolegama i građanima koji je danas slave. Moja želja je, pre svega, da svi budemo zdravi i da nemate potrebu za nama lekarima, ali, kada dođe, nažalost, do takve situacije, da znate da imate gde da dođete i da ćete ovde dobiti svu pomoć koja vam je neophodna. Nadam se da ćemo, kao i do sada, poštovati jedni druge, jer samo tako možemo da dođemo do zajedničkog cilja – da mi lekari budemo zadovoljni svojim radom, a da naši građani budu zadovoljni našom uslugom“.

U ime lokalne samouprave, lekarima je slavu čestitao i Vukoman Vranić, pomoćnik gradonačelnika Bora.

„U ime Grada Bora, svim medicinskim radnicima čestitamo slavu, želimo im da je u zdravlju i veselju slave sa svojim porodicama a Grad Bor će nastaviti da pomaže ovu zdravstvenu ustanovu kao što je činio i do sada. Iskoristiću ovu priliku da obavestim građane Bora da je lokalna samouprava nabavila sve što je potrebno za magnetnu rezonancu i nadamo se da će ona vrlo brzo početi da radi i u našoj zdravstvenoj ustanovi“.

Sveti Vrači Kozma i Damjan, u narodu se praznuju dva puta godišnje, letnja slava 14. jula. i jesenja 14. novembra. Inače, Kozma i Damjan su rođena braća, rodom iz Rima. Imali su veliki dar od Boga, da leče ljude i životinje od svake bolesti, a za svoj trud nisu tražili nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruje u Gospoda Hrista. Nasledili su veliko imanje, koje su razdelili siromasima.