Obeležena 35. godišnjica smrti zaječarskog glumca Zorana Radmilovića

ZAJEČAR – Narodno pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović“ čuva uspomenu na zaječarskog glumca čije ime nosi. Bar tri puta godišnje oni donose cveće na njegov spomenik u centru grada i čuvaju uspomenu na ovog zaječarskog, srpskog i jugoslovenskog velikana. Povodom 35. godišnjice njegove smrti, cveće su položili mladi glumci zaječarskog teatra, među kojima je bio i zaječarac Branislav Mijatović.

„Igrati u pozorištu koje nosi ime jednog od najvećih glumačkih velikana, svakako nosi veliku odgovornost. Međutim, odgovornost prema liku i delu Zorana Radmilovića se kod mene lično odnosi i na sam san o tome, pošto svako ko je odrastao u Zaječaru i želeo da se bavi glumom je želeo da bude baš kao on. Kod mene je to odgovornost i prema njemu i prema vlastitom snu“, rekao je Mijatović.

Brojnim novinarima obratio se i Vladimir Đuričić, direktor Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“.

„Hvala vam što ste danas ovde da zajedno obeležimo dan kada je pre 35 godina, u svojoj 53. godini preminuo velikan zaječarskog, srpskog i jugoslovenskog glumišta. Ja sam tada imao 24 godine i mislio sam da je on star, ali pred njim su bile velike uloge i on je mogao još puno da da. Iza njega su ostale velike uloge. Neki su u to vreme mislili da su njegove velike i blještave uloge poput mehura od sapunice, međutim veliki majstori glume, među kojima je sigurno i Zoran Radmilović, od tih uloga su napravili, ne mehur od sapunice, nego prave zvezde“.

Prošlu sezonu zaječarsko pozorište završilo je generalnom probom predstave „Bliži nebu“, reditelja Željka Hubača. U zaječarskom pozorištu očekuju da tom premijerom otvore predstojeću sezonu kada ona bude počela, a to će svakako zavisiti od epidemije Korona virusa.