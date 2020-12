NEGOTIN – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su T.F. ( 1991 ) iz Negotina ,zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje. Кako se sumnja, on je navedeno krivično delo izvršio nad dve devetogodišnje devojčice. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu, saopštavaju iz PU u Boru.

