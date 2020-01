Na teritoriji Zaječarskog upravnog okruga do sada nisu registrovani slučajevi afričke kuge kod divljih i domaćih svinja. To je, između ostalog, istaknuto na zajedničkoj sednici saveta i štaba za vanredne situacije Zaječarskog upravnog okruga. Na sastanku su usaglašene mere sprečavanja širenja i eventualnog suzbijanja te zarazne bolesti svinja, s obzirom na to da se ona pojavila u opštini Kladovo i na teritoriji Pirotskog upravnog okruga.

